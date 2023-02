CAPF Vacancies: पैरामिलिट्री में 83 हजार से ज्यादा पद खाली, CRPF में सबसे ज्यादा, भर्ती को लेकर सरकार ने दी यह जानकारी

वेकेंसियों को जल्दी भरने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन का समय घटा दिया गया है। साथ ही कैंडीडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कट ऑफ मार्क्स भी कम किए गए हैं।

CAPF Vacancies (Representational Image/ Source- Indian Express)

गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स के सभी महानिदेशकों (D-Gs) को फोर्स में कर्मियों की कमी का डीटेल देने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्हें इन रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने का भी निर्देश दिया है। वर्तमान में अर्धसैनिक बलों में 83,000 से अधिक गैजेटेड ऑफिसर्स और फोर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और असम राइफल्स (AR) के डीजी को पिछले सप्ताह एक पत्र भेजा गया था। 83,127 रिक्तियों में से देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में 29,283 रिक्तियां हैं, इसके बाद बीएसएफ (19,987) और सीआईएसएफ (19,475) हैं।

