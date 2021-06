केनरा बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट canarabank.com पर अनुबंध के आधार पर मुख्य डिजिटल अधिकारी के पद भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार केनरा बैंक अधिकारी भर्ती के लिए 30 जून 2021 तक ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। इस पद पर भर्ती के लिए कैंडिडेट B.E./ B.Tech और MBA और सर्टिफिकेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (PMP) होना चाहिए। इसके अलावा बीएफएसआई क्षेत्र में 10 साल और वर्तमान में स्केल IV डिवीजनल / चीफ मैनेजर और ऊपर या समकक्ष पद पर कार्यरत होना चाहिए।

इस पद पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो शॉर्ट-लिस्टिंग (यदि आयोजित की जाती है) आवेदन में घोषित अपनी योग्यता / योग्यता के बाद के अनुभव को प्रमाणित करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों / प्रशंसापत्र आदि पर आधारित होगी। फाइनल सलेक्शन उम्मीदवार द्वारा इंटरव्यू में प्राप्त नंबरों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन फीस की बात करें तो आवेदन फीस की बात करें तो SC/ST/PWBD/महिला कैंडिडेट्स को केवल 118 रुपए की आवेदन फीस देनी होगी। वहीं बाकी अन्य आवेदकों को 1180 रुपए की आवेदन फीस देनी होगी। इस भर्ती प्रक्रिया से चीफ डिजिटल ऑफिसर का एक पद भरा जाना है।

How to Apply for Canara Bank Posts Recruitment 2021 ?

उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com के करियर ऑप्शन में जाकर रिक्रूटमेंट पर जाना होगा वहां “Recruitment Project – 1/2021 – Chief Digital Officer on Contract Basis” के लिंक पर क्लिक करना होगा और आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में जरूरी डिटेल्स भरनी होंगी। एक पासपोर्ट साइज की कलर फोटो आवेदन फॉर्म पर चिपकानी होगी और उम्मीदवार द्वारा साइन करनी होनी। पद के लिए पात्रता साबित करने के लिए, आवेदन के साथ दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी लगानी होंगी।

सभी तरह से पूरा किया गया आवेदन दस्तावेजों की फोटोकॉपी (स्वप्रमाणित) के साथ ‘सीनियर मैनेजर केनरा बैंक रिक्रूटमेंट सेल, एचआर विंग हेड ऑफिस, 112, जेसी रोड बेंगलुरु – 560002’ को केवल रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना है। कवर के ऊपर “Application for Chief Digital Officer on Contract Basis” लिखा हुआ होना चाहिए। नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://www.canarabank.com/media/10171/WebPublication15052021.pdf ये है।