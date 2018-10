Canara Bank 800 Probationary Officer पदों पर करेगा भर्ती, जल्दी करें आवेदन

Canara Bank बड़े पैमाने पर Probationary Officer पदों पर भर्ती करने जा रहा है। Canara Bank में Probationary Officer के 800 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2018 है। चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। Probationary Officer के 800 में से सामान्य वर्ग में 404 पदों पर, ओबीसी के 216 पदों पर, एससी के 120 पदों पर और एसटी के 60 पदों पर भर्ती की जानी हैं। प्रतिमाह पे-स्केल (जेएमजीएस-I) 23,700 – 980/7 – 30,560 – 1145/2 – 32,850 – 1310/7 – 42,020 रुपये होगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 60 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। वहीं SC/ST/PWBD उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 55% रखा गया है। आवेदन सिर्फ वही उम्मीदवार कर सकते हैं जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है।

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट 23 दिसंबर को होगा जिसके लिए एडमिट कार्ड 5 दिसंबर के बाद जारी कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 708 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। वहीं SC/ ST/ PWBD उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क की रकम 118 रुपये तय की गई है।

ऐसे करें आवेदन- आवेदन करने के लिए आपको www.canarabank.com पर जाना होगा। यहां से अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन में से “RECRUITMENT PROJECT-1/2018 RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS IN JMGS-I ON SUCCESSFUL COMPLETION OF SPECIALLY DESIGNED POST GRADUATE DIPLOMA IN BANKING & FINANCE (PGDBF) COURSE” के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 13/11/2018 है और एप्लिकेशन प्रिंट करने की आखिरी तारीख 28/11/2018 है।

