BTSC: बिहार टेक्निकल सेवा आयोग में निकली बंपर भर्तियां, ऐसे करें अप्लाई

बिहार टेक्निकल सेवा आयोग (BTSC) ने 1539 पदों पर वैकैंसी निकाली है

BTSC में नौकरी पाने का अवसर (Express)

बिहार के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है. उनके पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। असल में बिहार टेक्निकल सेवा आयोग (BTSC)ने 1539 पदों पर वैकैंसी निकाली है। जो युवा इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे बीटीएससी की वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर जाकर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आवेदनकर्ताओं की लिखित परीक्षा होगी या इंटरव्यू होगा? यह इस पर निर्भर करेगा कि इन पदों पर कितने लोग आवेदन करते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरु हो चुकी है। इसकी अंतिम तारीख 4 मई 2023 होगी। वैसे कहते हैं कि कोई भी काम कोशिश करने से ही पूरा होता है तो आप भी अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए बाकी जो होगा वह अच्छा ही होगा। इसलिए अप्लाई करने से पहले ही अपनी अपने मन में नकारात्मक वितार मत लाइए। तो फिर देर किस बात की है, चलिए बताते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जानिए कितने पदों पर निकली है वैकेंसी जनरल- 561

अत्यंत पिछड़ा वर्ग- 333

एससी- 321

ईडब्ल्यूएस – 132

एसटी- 22

पिछड़ा वर्ग- 105

पिछड़े वर्ग की महिला- 65

कुल वैकेंसी : 1539 कौन कर सकता है अप्लाई- जो युवा इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास साइंस स्ट्रीम से 12वीं की डिग्री और सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए. इसके साथ ही उनका बिहार फार्मेसी में रिजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. जॉब नोटिफिकेशन के अनुसार, फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आवेदन कर्ता की न्यूनतम उम्र 31 और अधिकतम 37 साल ही होनी चाहिए. हालांकि रिजर्व कैंडिडेट को नियमानुसार छूट मिलेगी. ध्यान रहे इन पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट स्वीकार किया जाएगा. जिसमें जनर्ल, ओबीसी और ईडब्ल्यू श्रेणी में आने वाले कैंडिडेट्स को 200 रूपए देने होंगे. बल्कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिला श्रेणियों के उम्मीदवारों को 50 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा. तो अगर इस नौकरी के लिए आपका चयन हो जाता है तो आपको 5200 से लेकर 20200 सैलरी मिलेगी. वहीं आपका ग्रेड पे 2800 रहेगा. कैसे करें आवेदन- पहले btsc.bih.nic.in पर जाएं

अब भर्ती लिंक पर क्लिक करें

अपनी डिटेल दर्ज करें

अब आवेदन फीस भरें

अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें

फॉर्म का प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लें https://www.jansatta.com/blank.html

पढें जॉब (Job News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram