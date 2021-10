BSSC Admit Card: बीएसएससी ने जारी किए एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक और तरीका

BSSC Admit Card: बीएसएससी मेन्स एडमिट कार्ड 2021 को डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर (पीटी) और जन्म तिथि सहित अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डालने होंगे।

BSSC Admit Card 2021: बीएसएससी मेन्स एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) ने फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कंपटिटिव (सीसी) मेन्स एग्जाम (2014) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड और निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंनेफर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कंपटिटिव (सीसी) मेन्स एग्जाम (2014) के लिए सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त की है, वे आधिकारिक वेबसाइट- bssc.bihar.gov.in से बीएसएससी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बीएसएससी मेन्स एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोडिंग लिंक बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हालांकि आप नीचे दिए गए लिंक से डायरेक्ट बीएसएससी मेन्स एडमिट कार्ड 2021 भी डाउनलोड कर सकते हैं।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) 18 अक्टूबर 2021 को पहली इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी (सीसी) मुख्य परीक्षा (2014) आयोजित करने के लिए तैयार है। बीएसएससी मेन्स एडमिट कार्ड 2021 को डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर (पीटी) और जन्म तिथि सहित अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डालने होंगे।

Sarkari Naukri: इन पदों पर निकलीं नौकरी, सैलरी 7th Pay Commission के मुताबिक 1.68 लाख रुपए महीने तक

जिन उम्मीदवारों ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी (सीसी) परीक्षा (2014) के लिए मेन्स राउंड के लिए क्वालिफाई किया है, वे ध्यान दें कि उन्हें अधिसूचना में उल्लिखित फॉर्म 12 के साथ बीएसएससी मेन्स एडमिट कार्ड 2021 का प्रिंट आउट लाना होगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म को अपनी तस्वीर चिपकाने और आधिकारिक वेबसाइट पर निर्देशित अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के साथ जमा करना होगा।

How to Download BSSC Mains Admit Card 2021

कैंडिडेट्स अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले Bihar Staff Selection Commission के आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं।

वहां नोटिस बोर्ड पर क्लिक करें। इसके बाद ADMIT CARD DOWNLOAD LINK FOR

1ST INTER LEVEL COMBINED COMPETITIVE (MAINS) EXAM-2014 का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर ‘ Link for Downloading Hall Ticket for Adv No.06060114(1st Inter Level Combined Competitive (Mains) Exam-2014)’ के लिंक पर क्लिक करें।

Indian Navy Recruitment 2021: 12वीं पास के लिए नौसेना में कई पद रिक्त, ऐसे करना होगा आवेदन

इसके बाद नया पेज खुला जाएगा। यहां आपको अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर सबमिट करना होगा।

सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर होगा।

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक येonlinebssc.com/BscInterMainsAdmitcard/ है।