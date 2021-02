BSSC Inter Level Mains result: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC), ने BSSC 1st Inter Level Combined Competitive Mains Exam 2014 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। BSSC Mains result उम्मीदवार बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bih.nic.in के जरिए देख सकते हैं। वे उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे उम्मीदवारों रोल नंबर की सूची की जांच कर सकते हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है।

कुल 52784 उम्मीदवारों ने कट ऑफ के अनुसार मेन्स एग्जाम उत्तीर्ण किया है। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि योग्यता और न्यूनतम कट ऑफ के अनुसार उम्मीदवारों की सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए सूची भी आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड की जाएगी।

BSSC Inter Result (Mains): इन स्टेप्स के जरिए देखें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर मौजूद लिंक ‘Click here to view List of candidates Qualified in 1st Inter Level Combined Competitive(mains) Exam-2014 (Adv. No.06060114)’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब पीडीएफ फाइल के रूप में रिजल्ट खुल जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची के लिए नीचे स्क्रॉल करें।

उम्मीदवार कंप्यूटर पर Ctrl + F का उपयोग करके सूची में अपना रोल नंबर खोज सकते हैं। यदि वे मोबाइल फोन पर परिणाम देख रहे हैं, तो वे सूची में स्क्रॉल कर सकते हैं। रोल नंबर बढ़ते क्रम में दिए गए हैं।