BSSC Admit Card 2021: बीएसएससी ने जारी किए इन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र के साथ लेकर जाना होगा ये डॉक्यूमेंट

BSSC Admit Card 2021: टाइपिंग टेस्ट उचित COVID-19 दिशानिर्देशों के साथ आयोजित किया जाएगा जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंशिंग बनाए रखना, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करना आदि।

BSSC Admit Card 2021: बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कंपीटिटिव या बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल सीसी एडमिट कार्ड 2021 अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। BSSC ने टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अधिक जानकारी bssc.bih.nic.in पर चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एडमिट कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। एग्जाम सेंटर में एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। एडमिट कार्ड के साथ, उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में एर आईडी प्रूफ भी ले जाना होगा। जरूरी तारीख और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप यहां चेक कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि टाइपिंग टेस्ट उचित COVID-19 दिशानिर्देशों के साथ आयोजित किया जाएगा जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंशिंग बनाए रखना, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करना आदि। टाइपिंग टेस्ट पटना में आयोजित किया जाएगा और परीक्षा केंद्र का नाम है- आयन डिजिटल जोन iDZ 2 पाटलिपुत्र। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में बैठने से पहले आयोग द्वारा जारी किए गए पूरे शेड्यूल को देखें।

UP Police SI Admit Card 2021: यूपी पुलिस में एसआई, प्लाटून कमांडर समेत इनके एडमिट कार्ड आज यहां हो सकते हैं जारी

बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कंप्टीटिव, मेन्स परीक्षा -2014 के लिए भर्ती प्रक्रिया 29 फरवरी, 2020 से शुरू हुई थी। इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 जून, 2020 थी। टाइपिंग टेस्ट में केवल वे उम्मीदवार उपस्थित होंगे जो मेन्स परीक्षा को पास कर चुके हैं।

Railway Recruitment 2021: रेलवे में इन उम्मीदवारों के लिए नौकरी का मौका, इस तारीख से करें आवेदन

How to download BSSC 1st Inter Level CC Admit Card 2021

कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bssc.bih.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर Notice Board पर क्लिक करें। अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।

नए पेज पर आपको “Link for Downloading Hall Ticket for Adv No.06060114(1st Inter Level Combined Competitive (Mains) Exam-2014” का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना है।

अब आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ये cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/31537/74149/login.html है।