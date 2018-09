10वीं पास-ITI धारकों के लिए बंपर वैकेंसी! जल्दी करें आवेदन

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने 10वीं पास और आईटीआई धारकों के लिए बंपर वैकेंसी निकाली हैं। दो हजार से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2018 है। चलिए विस्तार से जानते हैं भर्तियों के बारे में। कुल 2050 असिस्टेंट ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन, टेक्नीशियन और अन्य पदों पर भर्ती होनी है। Assistant Operator के 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं Switch Board Operator – II के 1000, Junior Line Man के 500 और Technician GR-IV के 250 पदों पर भर्ती होगी। वेतन की बात करें तो Assistant Operator को लेवल-4 और अन्य 3 पदों पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-3 के मुताबिक सैलरी मिलेगी।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 10वीं पास और संबंधिट ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट धारक होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए आयु सीमा भी निर्धारित है। सिर्फ 18 से 37 साल की उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सामान्य, BC, EBC वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं राज्य के SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए सिर्फ 250 रुपये बतौर आवेदन शुल्क भरना होगा। आवेदन शुल्क उम्मीदवार डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए भर सकते हैं। पदों पर उम्मीदवारों का चयन कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन- नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 अक्टूबर शाम 6 बजे तक www.bsphcl.bih.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Online Applications are invited for the post of Assistant Operator/Switch Board Operator-II/Junior Line Man/Technician GR-IV” का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आवेदन प्रक्रिया फॉलो करें। आवेदन शुल्क भरने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर शाम 6 बजे तक है। वहीं आवेदन में किसी प्रकार का बदलाव कराने के लिए उम्मीदवारों को 9-10-2018 से 10-10-2018 शाम 6 बजे तक का समय मिलेगा। परीक्षा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होगी।

