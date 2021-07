BSF Recruitment 2021: सीमा सुरक्षा बल ने ‌एयर विंग, पीएमएस और वेटेरिनरी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अपने आधिकारिक वेबसाइट पर 3 नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in के माध्यम से 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

BSF Recruitment 2021 के माध्यम से कुल 285 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के 49 पद, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के 8 पद, कॉन्स्टेबल के 8 पद, स्टाफ नर्स के 74 पद, एएसआई ऑपरेशन थियेटर टेक्निशियन के 2 पद, एएसआई लैबोरेट्री टेक्निशियन के 56 पद, विसल के 18 पद, एचसी (वेटेरिनरी) के 40 पद और कॉन्स्टेबल (केनलमैन) के 30 पद शामिल हैं। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

How to Apply for BSF Recruitment 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार सीमा सुरक्षा बल कि आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: आपके सामने भर्ती के लिए 3 लिंक होंगे।

स्टेप 3: उम्मीदवार जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 5: अब सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 और कक्षा 12 पास होना चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार BSF Recruitment 2021 के लिए 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पहले उम्मीदवार अपनी योग्यता अवश्य जांच लें। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन चेक करें।