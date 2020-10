BSF, CISF Recruitment 2020 Exam: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने रविवार, 18 अक्टूबर 2020 को बीएसएफ और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में कांस्टेबल (GD) के पद के लिए लिखित परीक्षा के रूप में भर्ती प्रक्रिया का दूसरा राउंड आयोजित किया। भर्ती परीक्षा जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख के 9 एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित की गई। बीएसएफ ने भर्ती का दूसरा राउंड आज श्रीनगर, बांदीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, गुरेज़ तंगधार, नुब्रा वैली और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 22 जिलों से नौ केंद्रों पर लिखित परीक्षा के रूप में आयोजित किया, ताकि युवाओं के लिए बीएसएफ और सीआईएसएफ में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति हो सके।

IG BSF कश्मीर रेंज राजेश मिश्रा ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि, बीएसएफ और सीआईएसएफ के 1,357 पदों के लिए भर्ती की जा रही है। प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। इसके लिए लगभग 11,000 आवेदक थे, जिनमें से 5,800 उम्मीदवारों को आज आयोजित लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट के लिए चुना गया था। हालांकि लिखित परीक्षा 29 दिसंबर, 2019 को निर्धारित की गई थी, लेकिन पहले मौसम और बाद में COVID-19 के चलते लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था।

The recruitment is being done for 1,357 posts of BSF and CISF. The response is very good. There were about 11,000 applicants of which 5,800 candidates were selected after the physical test for the written test held today: Rajesh Mishra, IG BSF Kashmir Range https://t.co/YmSA018fME pic.twitter.com/dnDG7zEF8T

