BSF Head Constable recruitment 2020: सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force, BSF) ने हेड कांस्टेबल (RO / RM) के पद के लिए आयोजित फेज-3 वर्णनात्मक लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो उम्मीदवार बीएसएफ की इस भर्ती परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे BSF की आधिकारिक वेबसाइट पर bsf.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकते हैं। BSF ने 2 फरवरी, 2020 को चरण III (वर्णनात्मक लिखित परीक्षा) का आयोजन किया, जो देश भर में फैले विभिन्न केंद्रों पर किया गया था।

जो उम्मीदवार बीएसएफ हेड कांस्टेबल (RO / RM) की लिखित परीक्षा में क्वालिफाई हुए हैं, वे अब आखिरी चरण यानी मेडिकल टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। बीएसएफ मेडिकल बोर्ड के अधिकारी तय समय में अंतिम मेडिकल परीक्षा के आयोजन के लिए तारीख, समय और स्थान की घोषणा करेंगे। इस संबंध में परिणाम नोटिफिकेशन में लिखा है, “सफल उम्मीदवारों के अधिकारियों के बीएसएफ मेडिकल बोर्ड द्वारा अंतिम चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने की तिथि / समय और स्थान को निर्धारित समय में सूचित किया जाएगा।’

BSF Head Constable RO/RM result 2020: जानिए कैसे चेक करें

चरण: 1 रिजल्ट चेक करने के लिए BSF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

चरण: 2 होम पेज पर, ‘Recruitment’ टैब पर जाएं और ‘Results’ सेक्शन पर क्लिक करें।

चरण: 3 यहां ‘Result of qualified candidates in phase-III(Descriptive written test) held on 02 Feb 2020 for the post of HC/RO &HC/RM in COMN setup of BSF’ के लिंक पर क्लिक करना होगा।

चरण: 4 अब लिखित परीक्षा के परिणाम पीडीएफ प्रारूप में खुल जाएगा।

चरण: 5 परिणाम डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भों के लिए उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लें।

बता दें कि, बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, ‘परिणाम उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर प्रोविजनल रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। यदि किसी भी स्तर पर किसी भी विसंगति पर ध्यान दिया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को जब्त या रद्द कर दिया जाएगा।’

