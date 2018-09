BSF में 10वीं पास-डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन

BSF ने Constable, Sub Inspector और Junior Engineer पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए नौकरी हासिल करने का यह सुनहरा अवसर है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। BSF में Sub Inspector (Works) के 103, Constable के 65 और Junior Engineer/ Sub Inspector (Electrical) के 36 पदों पर भर्ती होनी है। सभी पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2018 है। Junior Engineer/ Sub Inspector (Electrical) और Sub Inspector (Works) पदों पर चयनित उम्मीदवारों का वेतनमान 35,400 – 1,12,400 रुपये होगा। वहीं Constable का वेतनमान 21,700 – 69,100 रुपये होगा। चलिए अब जानते हैं आवेदन करने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में।

Sub Inspector (Works) के लिए उम्मीदवार का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक होना अनिवार्य है। वहीं Constable पद के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 10वीं पास होने के साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट सर्टिफिकेट (इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन, डीजल/ मोटर मैकेनिक) धारक होना भी अनिवार्य है। वहीं Junior Engineer पद के लिए उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तीनों पदों के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। Sub Inspector (Works) के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 साल है। Constable पद के लिए 18 से 25 साल की उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं। वहीं Junior Engineer/ Sub Inspector (Electrical) के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 30 साल तय की गई है।

पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको एप्लिकेशन फॉर्म भरकर अपने नजदीकी सेंटर पर भेजना होगा। अधिक जानकारी के लिए लॉगइन करें www.bsf.nic.in पर।

