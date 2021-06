एयर विंग के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) भर्ती 2021 शुरू हो गई है। सीमा सुरक्षा बल, एयर विंग में ग्रुप-‘सी’ के संयुक्त (अराजपत्रित गैर-मंत्रिस्तरीय) पदों पर लगभग 65 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक साइट bsf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पात्र और इच्छुक पुरुष और महिला भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 26 जुलाई, 2021 है। उम्मीदवार यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक से बीएसएफ भर्ती 2021 अधिसूचना चेक कर सकते हैं।

बीएसएफ भर्ती 2021: परीक्षा शुल्क और भुगतान का तरीका

उम्मीदवारों को किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग या किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से या निकटतम अधिकृत कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से परीक्षा शुल्क के रूप में 100 / – (केवल एक सौ रुपये) का भुगतान करना होगा। हालांकि, महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीएसएफ सेवारत कर्मियों और भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

How to Apply in BSF

उम्मीदवारों द्वारा आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा बीएसएफ की वेबसाइट www.bsf.gov.in पर उपलब्ध है।

उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक ‘वन-टाइम रजिस्ट्रेशन’ करते समय उन्हें प्रदान किए गए ‘रजिस्ट्रेशन-आईडी’ और ‘पासवर्ड’ को नोट करना चाहिए।

इस भर्ती प्रक्रिया से असिसटेंट एयरक्राफ्ट मशीन (असिसटेंट सब इंस्पेक्टर) के 49 पद, असिसटेंट रेडियो मशीन (असिसटेंट सब इंस्पेक्टर) के 8 पद और कांस्टेबल (स्टोरमैन) के 8 पद भरे जाने हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 जुलाई है। आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक https://rectt.bsf.gov.in/registration/basic-details?guid=022769b1-be23-11eb-bd61-02f1602912bc है।