BPSSC SI Marksheet 2022: बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विसेज कमिशन (BPSSC) ने सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा की फाइनल मार्कशीट जारी कर दी है।‌ जिन अभ्यर्थियों ने BPSSC SI and Sergeant Exam 2022 में भाग लिया था, वह अब आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in के माध्यम से मार्कशीट चेक कर सकते हैं।

आयोग द्वारा सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची 14 जुलाई 2022 को जारी की गई थी। अब आयोग ने फाइनल मार्कशीट जारी किया है, जिसे अभ्यर्थी 4 सितंबर 2022 तक डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download BPSSC SI and Sergeant Marksheet 2022

स्टेप 1: सबसे पहले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Notice: Marks Sheet for the exam for Police Sub-Inspector/Sergeant in Bihar Police can be viewed using this link. (Advt. No. 03/2020)’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां रोल नंबर सहित अन्य आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 4: अब आप अपनी मार्कशीट डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से बिहार पुलिस विभाग में 2213 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, सब इंस्पेक्टर के 1998 पद और सार्जेंट के 215 पद शामिल हैं। इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतन लेवल 6 के तहत 35400 रुपए से 112400 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।