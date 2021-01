Bihar Police BPSSC SI/Daroga, SGT, ASJ Mains Result 2021: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (Bihar Police Subordinate Services Commission या BPSSC) ने SI, SGT, ASJ के लिए आयोजित लिखित परीक्षा परिणाम 2021 जारी किया है। जिन उम्मीदवारों ने उप-निरीक्षक / एसआई / दरोगा के 2446 पदों की मुख्य भर्ती परीक्षा दी थी, वे अब बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन परिणाम की पीडीएफ सूची देख सकते हैं। बिहार पुलिस एसआई मेन्स रिजल्ट 2021 डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को नाम वाइज या रोल नंबर वाइज डिटेल दर्ज करनी होगी।

दरअसल, बिहार सरकार, BPSSC पुलिस विभाग ने कुल 2446 दरोगा के पदों की भर्ती के लिए 29 नवंबर 2020 को लिखित मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। जिसमें भारी संख्या में उम्मीदवार, पुलिस सब इंस्पेक्टर / सहायक अधीक्षक जेल (सीधी भर्ती) / सार्जेंट / सहायक अधीक्षक जेल (भूतपूर्व सैनिक) भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर आज घोषित परिणामों में लगभग 15231 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है।

बिहार पुलिस दरोगा भर्ती 2019 के लिए के कुल 500072 उम्मीदवारों ने मेन एग्जाम के लिए क्वालीफाई किया था। मेन एग्जाम में कुल 15231 उम्मीदवारों ने Physical Endurance Test (PET) के लिए क्वालीफाई किया है, इनमें 9924 पुरुष उम्मीदवार और 5307 महिला उम्मीदवार शामिल हैं।

Bihar Police SI Result 2021: जानिए कैसे करें डाउनलोड

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर, ‘“Results: Mains Result of Examination for the post of Police Sub Inspector/Sergeant/Assistant Superintendent Jail (Direct recruitment)/Assistant Superintendent Jail (Ex-Serviceman) in Bihar Police. (Advt. No. 01/2019)’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: यहां सिलेक्ट PET के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची मिलेगी।

चरण 4: अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करें।

चरण 5: इसे डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए प्रिंटआउट लें।

बता दें कि, सामान्य वर्ग में, पुरुषों के लिए कटऑफ 75.8% था, जबकि महिलाओं के लिए यह 61.9% था, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में पुरुषों और महिलाओं के लिए कटऑफ क्रमशः 71.4, 54.5 और पिछड़े वर्ग में और अधिक पिछड़ा वर्ग क्रमश: 72.6 और 57.5 प्रतिशत था। 70.7 और 50.7, 66.2 और 40.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति में, 68.1 और 53 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों में, जबकि पिछड़ी जातियों के लिए कटऑफ 54.4 प्रतिशत थी, जबकि पुरुष और महिला वर्ग में स्वतंत्रता सेनानियों के करीबी रिश्तेदारों के लिए कट ऑफ क्रमशः 58.058.8% पर रहा।

