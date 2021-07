BPSSC ASI Recruitment 2021: बिहार पुलिस सब ओर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) ने स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए होने वाले टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। टाइपिंग टेस्ट में उपस्थित होने वाले सभी योग्य उम्मीदवार Bihar Police ASI Steno Typing Test Admit Card 2021 आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से बिहार पुलिस में स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 133 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, बीसी के 9 पद, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 13 पद, ईबीसी के लिए 20 पद, बीसी महिला के लिए 4 पद, एससी के लिए 30 पद और एसटी के लिए 2 पद आरक्षित हैं। बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए 4 मार्च से 30 मार्च 2020 तक आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 10 जनवरी 2021 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और लिखित परीक्षा का रिजल्ट 19 मार्च 2021 को जारी किया गया था।

How to download Bihar Police ASI Steno Typing Test Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Download Admit Card for Typing Test for the post of Steno Assistant Sub Inspector in Bihar Police’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी/मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 5: आपके सामने Bihar Police ASI Steno Typing Test Admit Card 2021 खुल जाएगा।

स्टेप 6: उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

टाइपिंग टेस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड के साथ आईडी प्रूफ भी ले जाना होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान कोविड-19 बचाव के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।