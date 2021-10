SI Result 2021: बीपीएसएससी ने जारी किया एसआई भर्ती का रिजल्ट, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

इस भर्ती के माध्यम से कुल 212 पदों को भरा जाएगा। शारीरिक पात्रता परीक्षा में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को फाइनल चयन के लिए इंटरव्यू राउंड के लिए उपस्थित होना होगा।

BPSSC Enforcement SI Result 2021: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग बीपीएसएससी ने प्रवर्तन एसआई मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा के लिए प्रीलिम्स राउंड से कुल 4599 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। कुल उपस्थित उम्मीदवारों में से 1493 उम्मीदवारों का चयन शारीरिक पात्रता परीक्षा के लिए किया गया है। BPSSC मेरिट लिस्ट को आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

BPSSC Enforcement SI Result 2021 लिस्ट में आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। कुल चयनित उम्मीदवारों में से 100 उम्मीदवार पुरुष हैं, और 493 महिलाएं हैं। BPSSC मुख्य परीक्षा 29 अगस्त, 2021 को दो शिफ्ट में ऑफलाइन आयोजित की गई थी।

लिखित परीक्षा राज्य भर में COVID 19 प्रोटोकॉल के साथ ऑफलाइन आयोजित की गई थी। उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने और अपना रिजल्ट चेक करने के लिए यहां दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

How to Check BPSSC Enforcement SI Result 2021

BPSSC Enforcement SI Result 2021 चेक करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Bihar Police’ सेक्शन मिलेगा, उसमें जाएं।

वहां आपको ‘Results: Mains (Written) Competitive Examination held for the post of Enforcement Sub-Inspector (ESI) with Transport Dept., Govt. of Bihar. (Advt. No. 02/2019)’ का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी।

यही कैंडिडेट्स का रिजल्ट है। इस फाइल में उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं, जिनका सलेक्शन अगले राउंड के लिए हुआ है।

इस भर्ती के माध्यम से कुल 212 पदों को भरा जाएगा। विज्ञापन दिसंबर 2019 में जारी किया गया था, और जनवरी 2020 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। शारीरिक पात्रता परीक्षा में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को फाइनल चयन के लिए इंटरव्यू राउंड के लिए उपस्थित होना होगा।

इंटरव्यू राउंड 30 नंबर का होगा। इंटरव्यू के दौरान, उम्मीदवारों से विषयों के ज्ञान, रचनात्मकता और योग्यता से सवाल पूछे जाएंगे। पीईटी परीक्षा पर अधिक अपडेट प्राप्त करने और बीपीएसएससी प्रवर्तन एसआई परिणाम 2021 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पूरी तरह से चेक करनी चाहिए।

नोटिफिकेशन और रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://bpssc.bih.nic.in/Notices/Notice-01-09-10-2021.pdf है।