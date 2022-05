BPSSC Bihar Police SI PET Admit Card 2022: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) आज यानी 27 मई 2022 को सुबह 11 बजे बिहार पुलिस एसआई और सार्जेंट पीईटी का एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड BPSSC की आधिकारिक वेबसाइटbpssc.bih.nic.in पर जारी किया जाएगा। जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार पुलिस एसआई और सार्जेंट पीईटी परीक्षा का आयोजन जून 2022 में किया जाएगा। पुलिस एसआई और सार्जेंट मुख्य परीक्षा का आयोजन 24 अप्रैल 2022 को किया गया था।

वहीं इन पदों पर भर्तियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर 2021 को किया गया था। मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी ही पीईटी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए पुलिस एसआई और सार्जेंट के कुल 2213 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 अगस्त 2020 से 24 सितंबर 2020 तक चली थी। इन पदों के लिए अधिकतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन मांगी गई थी।

Bihar Police SI PET Admit Card 2022 How to Download: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Download Admit Card of PET for the post of Police Sub Inspector/Sergeant के लिंक पर क्लिक करें।

3.अब मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें।

4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5.अब चेक करें और डाउनलोड करें।