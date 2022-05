Bihar SI Main Result 2022: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने बिहार पुलिस एसआई मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in के जरिए अपने नतीजे चेक कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा का आयोजन 24 अप्रैल 2022 को किया गया था।

बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर और सार्जेंट मुख्य परीक्षा में कुल 47900 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया गया था और कुल 45123 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 2213 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिसमें 1998 पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद और 215 सार्जेंट के पद शामिल हैं। मुख्य परीक्षा परिणाम संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं।

Bihar SI Main Result 2022 How to Check: ऐसे चेक करें रिजल्ट

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Results: Results of Mains (Written) Examination conducted for the post of Police Sub-Inspector/Sergeant in Bihar Police. (Advt. No. 03/2020) के लिंक पर क्लिक करें।

3.रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

4.अब रोल नंबर की मदद से रिजल्ट चेक करें।