BPSSC Bihar Police SI final result 2021: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI), सार्जेंट और सहायक अधीक्षक जेल (सीधी भर्ती) भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम 2021 (BPSSC Bihar Police SI Final Result 2021) घोषित कर दिया है। कुल 15,231 उम्मीदवारों को बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत अन्य भर्ती के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट (PET) एग्जाम के लिए बुलाया गया था।

How to Check BPSSC Bihar Police SI Final Result 2021

सबसे पहले बीपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर, “Results: Final Selection List for the post of Police Sub Inspector, Sergeant, Assistant Superintendent Jail (Direct recruitment) in Bihar Police. (Advt. No. 01/2019)” लिंक पर क्लिक करें।

बीपीएसएसएससी एसआई फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ खुल जाएगी।

उम्मीदवार अपना रोल नंबर चेक करें।

इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए एक प्रिंट आउट निकाल कर रखें।

आयोग ने 22 दिसंबर 2019 को 5,85,829 उम्मीदवारों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें से 50,072 ने परीक्षा में क्वालीफाई किया था। 29 नवंबर 2020 को, बीपीएसएससी एसआई मेन्स परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी और परिणाम 16 जनवरी 2021 को घोषित किया गया था। कुल 15,231 उम्मीदवार पीईटी के लिए योग्य थे। BPSSC SI PET का आयोजन 22 मार्च से 12 अप्रैल 2021 तक पटना में किया गया था।

इस भर्ती प्रकिया से सब इंस्पेक्टर (SI) के 2064 पद, सार्जेंट के 215 पद, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के 125 पद (डायरेक्ट) और 42 पद (बैकलॉग)

बीपीएसएससी बिहार पुलिस भर्ती 2019 के माध्यम से कुल 2446 रिक्त पद भरे जाएंगे। जो उम्मीदवार, मेन्स एग्जाम में क्वालीफाई होकर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट (PET) में बैठे थे वे अब बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर BPSSC SI फाइनल रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। BPSSC बिहार पुलिस SI फाइनल रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://bpssc.bih.nic.in/Notices/Notice-01-17-06-2021.pdf है।