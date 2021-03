BPSSC ASI Steno Result 2020: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने ASI Steno Result 2020 लिखित परीक्षा के लिए जारी कर दिया गया है। वे उम्मीदवार जिन्होंने बीपीएसएससी स्टेनो परीक्षा में भाग लिया था, वे अपना रिजल्ट BPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in के माध्यम से देख सकते हैं।

10 जनवरी 2021 को आयोजित हुई एएसआई स्टेनो लिखित परीक्षा के लिए यह रिजल्ट जारी किया गया है। चयनित उम्मीदवार सहायक उप निरीक्षक स्टेनो के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होंगे। परीक्षा के अगले दौर में उपस्थित होने के लिए कुल 866 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। BPSSC ASI Steno 2020 की लिखित परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 8744 थी। इनमें से कुल 6408 उम्मीदवारों ने दोनों पालियों की परीक्षा में शामिल हुए थे।

BPSSC ASI Steno Result 2020: ऐसे देखें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार BPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद लिंक ‘Result of Written Examination for the post of Steno Assistant Sub-Inspector in Bihar Police.’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब उम्मीदवारों के सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: नए पेज पर BPSSC ASI Steno Result 2020 की पीडीएफ होगी। उम्मीदवार इसमें अपना रिजल्ट देख सकते हैं और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।

BPSSC ASI Steno 2020 भर्ती में स्टेनो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के लिए 133 रिक्त पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की थी। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल हो गए हैं, उन्हें अगले चरण के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा।