BPSSC Admit Card: बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) ने इनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर (ESI) पद के लिए मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। उम्मीदवार Bihar Police Enforcement Admit Card आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर 12 अगस्त 2021 से सुबह 10 बजे के बाद से डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि कमीशन द्वारा इनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के लिए मेन्स परीक्षा 29 अगस्त 2021 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

How to download BPSSC Enforcement SI Mains Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विसेज कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘ Important Notice: Download Admit Card of Mains Examination for the post of Enforcement Sub – Inspector in Transport Department, Bihar Government. (Advt. No. 02/2019)’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर उम्मीदवार मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और जन्मतिथि से लॉगिन करें।

स्टेप 4:अब आप BPSSC Enforcement SI Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि बिहार पुलिस ने विज्ञापन संख्या 02/2019 के तहत बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इंफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर (ESI) के 212 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। अब इसी भर्ती के लिए कमीशन द्वारा मेन्स परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।