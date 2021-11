BPSC Notification 2021: बिहार पुलिस में एसआई की भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, जानिए कब है आपका एग्जाम

एग्जाम की तारीख चेक करने के लिए कैंडिडेट्स बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट – http://bpssc.bih.nic.in पर जाएं।

BPSC Notification 2021: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (बीपीएसएससी) ने विज्ञापन संख्या (03/2019) के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट के पदों के लिए लिखित परीक्षा की तारीख जारी की है। ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट पदों के लिए आवेदन किया है, वे बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (बीपीएसएससी) की आधिकारिक वेबसाइट -bpssc.bih.nic.in पर उपलब्ध बिहार पुलिस एसआई एग्जाम डेट 2021 चेक कर सकते हैं।

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (बीपीएसएससी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बिहार पुलिस एसआई परीक्षा तारीख 2021 की पीडीएफ अपलोड कर दी है। आप इसे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं।

शॉर्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (बीपीएसएससी) ने 26 दिसंबर 2021 को विज्ञापन संख्या (03/2019) के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।

How to Download Bihar Police SI Exam Dates 2021

एग्जाम की तारीख चेक करने के लिए कैंडिडेट्स बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर आपको “Notice: Regarding schedule of Combined Preliminary (Written) Exam for the posts of Police Sub-Inspector and Sergeant with Bihar Police. (Advt. No. 03/2020) दिखाई देगा। उसपर क्लिक करें।

अब आपके सामने बिहार पुलिस एसआई एग्जाम 2021 की तारीख का नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर होगा।

बिहार पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग (बीपीएसएससी) ने पुलिस सब इंस्पेक्टर (पीएसआई) और सार्जेंट के 2213 पदों पर भर्ती के लिए बिहार पुलिस एसआई / सार्जेंट 2020 नोटिफिकेशन जारी किया था। जो उम्मीदवार बिहार गृह पुलिस विभाग में एसआई पद पर भर्ती होना चाहते हैं, उन्हें चयन प्रक्रिया के तीन चरणों से गुजरना पड़ता है जो कि प्रारंभिक परीक्षा / मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा है। नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये bpssc.bih.nic.in//Notices/Notice-01-23-10-2021.pdf है।