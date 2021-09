BPSC Notification 2021: बीपीएससी ने स्थगित की ये परीक्षा, ये रहा पूरा नोटिफिकेशन

परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट यानी bpsc.bih.nic.in पर की जाएगी।

BPSC Notification 2021: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने पटना के अलग अलग केंद्रों में मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) लिखित परीक्षा को स्थगित करने के संबंध में एक नोटिस जारी किया है जो 17/18 सितंबर 2021 को निर्धारित किया गया था। आयोग ने विज्ञापन के खिलाफ लिखित परीक्षा स्थगित कर दी है। ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्हें पटना परीक्षा केंद्र में मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) के लिए लिखित परीक्षा में शामिल होना है, वे बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट यानीbpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध नोटिस चेक कर सकते हैं।

परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट यानीbpsc.bih.nic.in पर की जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नए अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। यह भर्ती मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमवीआई के 90 पदों पर भर्ती के लिए की जा रही है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा।

ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्हें मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) के लिए लिखित परीक्षा में शामिल होना है, वे इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा स्थगित करने के संबंध में संक्षिप्त अधिसूचना देख सकते हैं। आप इसे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी देख सकते हैं।

How to Download BPSC MVI Exam 2021 Postponement Notice

नोटिफिकेशन चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेब साइटbpsc.bih.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको सब्जेक्ट सेक्शन मिलेगा। उसमें जाएं।

अब आपको Important Notice: Regarding Postponement of Motor Vehicle Inspector (Written) Competitive Examination scheduled on 17th & 18th September, 2021. (Advt. No. 06/2020) का लिंक मिलेगा, उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी।

यही नोटिफिकेशन है अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://www.bpsc.bih.nic.in/Advt/NB-2021-09-16-01.pdf है।

