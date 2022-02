BPSC Notice 2022:‌ बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया नया नोटिस, इन उम्मीदवारों के लिए है ज़रूरी

BPSC Latest Notice, BPSC New Notice, BPSC Notice 2022: इंटरव्यू में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी किया जाएगा।

BPSC Notice 2022: बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन (BPSC) ने विज्ञापन संख्या 44/52/53-2020 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in के माध्यम से BPSC Interview Schedule 2022 चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए 22 फरवरी 2022 से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।। असिस्टेंट प्रोफेसर (इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग) के लिए 22 फरवरी से 24 फरवरी तक और असिस्टेंट प्रोफेसर (सिविल इंजीनियरिंग) के लिए 25 फरवरी से 16 मार्च 2022 तक इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। सभी उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download BPSC Assistant Professor Interview Schedule 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Interview Program: Assistant Engineer, Civil Engineering (Advt. No. 44/2020), Computer Science & Engineering (Advt. No. 52/2020) and Electrical & Electronics Engineering (Advt. No. 52/2020) Competitive Examinations’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू शेड्यूल का एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: उम्मीदवार चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

जिन उम्मीदवारों ने असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग / कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की है, उनके लिए इंटरव्यू में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड इंटरव्यू के एक हफ्ते पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी किया जाएगा। इसे उम्मीदवार अपने रोल नंबर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक करें।