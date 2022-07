BPSC MVI Admit Card 2022: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने मोटर वाहन निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2020 के लिए इंटरव्यू (BPSC MVI Interview 2022) का एडमिट कार्ड (BPSC MVI Interview Admit Card 2022) जारी कर दिया है। अभ्यर्थी BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

मोटर वाहन निरीक्षक पद के लिए इंटरव्यू का आयोजन 12 जुलाई 2022 से 16 जुलाई 2022 तक किया जाएगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी इंटरव्यू शेड्यूल को चेक कर सकते हैं। आयोग ने एडमिट कार्ड के साथ इंटरव्यू के लिए प्रोफार्मा भी जारी किया है। जिसे भरकर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के दिन साथ लेकर जाना होगा। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 90 पदों पर भर्तियों के लिए इस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है।

अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि बिना एडमिट कार्ड के उन्हें इंटरव्यू में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी अपने साथ शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड और दो पासपोर्ट साइज के फोटो जरूर लेकर जाएं। अभ्यर्थी यहां बताएं गए स्टेप्स के जरिए आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

लिखित परीक्षा का आयोजन 5 मार्च 2022 और 6 मार्च 2022 को निर्धारित केंद्रों पर किया गया था। लिखित परीक्षा में कुल 222 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे,जबकि परीक्षा में 1459 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे। अंतिम चयन इंटरव्यू में प्राप्त नंबरों के आधार पर किया जाएगा।

BPSC MVI Interview Admit Card 2022 Released How to Download: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Interview Letters: For Candidates appearing on 12th-16th July, 2022 under Motor Vehicle Inspector Competitive Examination. (Advt. No. 06/2020) के लिंक पर क्लिक करें।

3.अब रोल नंबर आदि दर्ज कर सबमिट करें।

4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रान पर आ जाएगा।

5.अब चेक करें और प्रिंट करें।