BPSC Assistant Professor Answer Key 2022: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी आंसर-की को चेक कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 12 अप्रैल 2022 को किया गया था।

जारी प्रोविजनल आंसर-की पर अभ्यर्थी 2 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद फाइनल आंसर-की और रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

जारी नोटिस के अनुसार आयोग ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (विज्ञापन संख्या 11/2020), इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (विज्ञापन संख्या 36/2020) और मैकेनिकल इंजीनियरिंग (विज्ञापन) सहित विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी की है।

BPSC Assistant Professor Answer Key 2022 How to Check: ऐसे चेक करें आंसर-की

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Provisional Answer Keys – Booklet Series A, B, C, D. Electrical Engineering (Advt. No. 11/2020), Electronics & Communication Engineering (Advt. No. 36/2020), Mechanical Engineering (Advt. No. 51/2020) के लिंक पर क्लिक करें।

3.आंसर-की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी।

4.अब चेक करें और डाउनलोड करें।