BPSC Assistant Engineer Exam 2022 Postponed: बिहार लोक सेवा आयोग ने (BPSC) असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन 12 जून 2022 और 13 जून 2022 को किया जाना था। इस संबंध में BPSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर bpsc.bih.nic.in पर नोटिस भी जारी किया है।

जारी नोटिस के अनुसार अपरिहार्य कारणों के चलते इस परीक्षा को स्थगित किया गया है। परीक्षा की नई तिथि बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं।

वहीं BPSC ने इंजीनियरिंग काॅलेजों में फिजिक्स प्रोफेसर इंटरव्यू का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। कुल 8 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए इंटरव्यू का आयोजन 24 फरवरी 2022 को किया गया था। इंटरव्यू में कुछ 4 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें से तीन अभ्यर्थी ही इंटरव्यू में शामिल हुए थे। इन तीन अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी किया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नतीजे को चेक कर सकते हैं।

BPSC Physics Professor Result 2022 How to Check: ऐसे चेक करें रिजल्ट

–सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

-होम पेज पर दिए गए Results: For the post of Professor, Physics in Govt. Engineering Colleges under Dept. of Science & Technology, Govt. of Bihar. (Advt. No. 28/2020) के लिंक पर क्लिक करें।

-रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

-अब चेक करें और डाउनलोड करें।

BPSC Assistant Engineer Exam 2022 Postponed How to Check Notice: ऐसे चेक करें नोटिस

1.अभ्यर्थी BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Important Notice: Regarding postponement of Assistant Engineer, Civil Written (Objective) Competitive Examination scheduled on 12.06.2022 & 13.06.2022. (Advt. No. 07/2020) के लिंक पर क्लिक करें।

3.नोटिस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

4.अब चेक करें।