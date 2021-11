BPSC Admit Card 2021: आयोग ने जारी किया इन उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड

BPSC Admit Card 2021: उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

BPSC Admit Card 2021: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू का कॉल लेटर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालीफाई किया है, वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in के माध्यम से BPSC MDO Interview Call Letter 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

यह इंटरव्यू 16 नवंबर 2021 को सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। आयोग द्वारा Mineral Development Officer Competitive Exam 27 फरवरी और 28 फरवरी 2021 को पटना के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया गया था। वहीं, इस परीक्षा का रिजल्ट 23 अक्टूबर को जारी किया गया था। जारी रिजल्ट के अनुसार, इंटरव्यू राउंड के लिए कुल 41 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था। सभी उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

Bihar ITI Counselling 2021: बिहार आईटीआई काउंसलिंग के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग

How to download BPSC Mineral Development Officer Interview Call Letter 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Interview Letters : For Candidates appearing in interview on 16th November, 2021 under Mineral Development Officer Competitive Examination. (Advt. No. 05/2020) के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 4: अब स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ‌उम्मीदवार BPSC MDO Interview Call Letter डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

BSSC Admit Card 2021: बीएसएससी ने जारी किए इन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र के साथ लेकर जाना होगा ये डॉक्यूमेंट

जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से मिनिरल डेवलपमेंट ऑफिसर के कुल 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, जनरल कैटेगरी के 8 पद, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 2 पद, ओबीसी कैटेगरी के 2 पद, ईबीसी कैटेगरी के 4 पद, एससी केटेगरी के 3 पद और एसटी कैटेगरी के 1 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से 4 मई 2020 से 23 जून 2020 तक आवेदन मांगे गए थे। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।