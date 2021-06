BPSC Admit Card 2021: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर असिस्टेंट इंजिनियर (सिविल) इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी किया है। इंटरव्यू 25 जून से 27 जून तक दो पालियों- सुबह 10.30 बजे और दोपहर 2.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू राउंड के लिए कुल 75 उम्मीदवार उपस्थित होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को 6 अंकों का रोल नंबर दर्ज करना होगा।

BPSC interview call letter: इन स्टेप से करें डाउनलोड

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: उम्मीदवार होमपेज पर दिये हुए लिंक “Interview Letters: For Candidates appearing in interview between 25th-27th June, 2021 under Assistant Engineer (Civil) Competitive Examination” पर क्लिक करें।

स्टेप 3: उम्मीदवार अपने 6 अंकों का रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 4: इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट ले लें।

एक रिपोर्ट के अनुसार उम्मीदवारों को एक फोटोग्राफ, वैध फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि ले जाना आवश्यक है। ब्लूटूथ, वाईफाई, इलेक्ट्रिक पेन और अन्य जैसे कोई इलेक्ट्रिक गैजेट नहीं ले जाना होगा। इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के दौरान उम्मीदवारों को कोविड -19 की अपनी निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

BPSC Assistant Engineer Main exam 5 अगस्त से 9 अगस्त, 2019 तक आयोजित की गई थी। BPSC ने असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए 13 सितंबर, 2019 को दो अलग-अलग अधिसूचना जारी की। दोनों अधिसूचना यांत्रिक और सिविल इंजीनियरों के 28 पदों के लिए लघु जल संसाधन विभाग में रिक्तियों के लिए हैं।