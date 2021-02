BPSC 66th Prelims Answer Key 2021: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपनी वेबसाइट पर 66 वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। ऐसे सभी उम्मीदवार जो 14 फरवरी 2021 को Bihar Re-CCE 2021 में उपस्थित हुए थे, वे BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in के माध्यम से प्रीलिम्स आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जनरल स्टडीज बुकलेट सीरीज ए, बी, सी, डी के लिए प्रीलिम्स आंसर की अपलोड की हैं। यदि किसी भी उम्मीदवार को BPSC 66 वीं प्रीलिम्स आंसर की 2021 के खिलाफ कोई अपत्ति है, तो वे संयुक्त सचिव सह नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 8 मार्च 2021 को या उससे पहले शाम 5 बजे तक 800001 को एक वैध प्रमाण के साथ आपत्ति के साथ एक आवेदन भेजकर ऑफलाइन मोड के माध्यम से आपत्तियां उठा सकते हैं। नियत तिथि के बाद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की जाएगी।

BPSC 66th Prelims Answer Key 2021: ऐसे डाउनलोड करें आंसर की

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद लिंक ‘ Invitation of Objection to Answers of 66th Combined (Preliminary) Competitive Re-Examination held on 14th February, 2021’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: General Studies – Booklet Series A, B, C, D. पर क्लिक करें।

स्टेप 4: उम्मीदवार श्रृंखला वार आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं।

BPSC 66th Prelims Answer Key 2021 के अनुसार अपने स्कोर का मूल्यांकन कर सकते हैं। आयोग आंसर की के आधार पर प्रश्नपत्रों की जांच करेगा।