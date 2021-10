Bihar Police Recruitment Result 2021: बिहार में इस पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना परिणाम

Bihar Police Recruitment Result 2021: टाइपिंग स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर, कुल 313 उम्मीदवारों को फाइनल रूप से योग्य घोषित किया गया है।

Bihar Police Recruitment Result 2021: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (बीपीएसएससी) ने स्टेनो सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) के पद के लिए फाइनल रिजल्ट जारी किया है। ऐसे सभी उम्मीदवार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड समेत विभिन्न चयन राउंड में उपस्थित हुए थे, वे बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (बीपीएसएससी) की आधिकारिक वेबसाइट – bpssc.bih.nic.in पर उपलब्ध अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 01/2020 के तहत स्टेनो सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) पदों के लिए फाइनल रूप से चयनित उम्मीदवारों की पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आप इसे यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी चेक कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने 10 जनवरी 2021 (रविवार) को कुल 8744 उम्मीदवारों के लिए बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई परीक्षा आयोजित की थी। कुल 6408 उम्मीदवार उपस्थित हुए और कुल 866 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास हुए।

आयोग ने टाइपिंग स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया, जिसमें कुल 702 उम्मीदवार उपस्थित हुए। टाइपिंग स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर, कुल 313 उम्मीदवारों को फाइनल रूप से योग्य घोषित किया गया है।

How to Download Bihar Police Steno ASI Result

कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Results: Final Selection List for the 133 vacant posts of Steno Assistant Sub-Inspector in Bihar Police. (Advt. No. 01/2020) विज्ञापन संख्या-01/2020 के अंतर्गत बिहार पुलिस बल में वर्ष 2020 में आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद की 133 रिक्तियों के विरूद्ध अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची” का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यह एक पीडीएफ फाइल होगी। इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है और इसके साथ ही उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं जिनका सलेक्शन हुआ है।

आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट, कटऑफ और नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये bpssc.bih.nic.in/Notices/Notice-01-21-10-2021.pdf है।