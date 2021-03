बिहार पुलिस पीईटी एडमिट कार्ड एसआई, सार्जेंट और सहायक अधीक्षक पदों के लिए जारी किया गया है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की आधिकारिक साइट bpssc.bih.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार पुलिस पीईटी एडमिट कार्ड भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2019 के जारी किया गया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर, सर्जेंट, और जेल सहायक अधीक्षक के लिए खाली 2404 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने 15 मार्च, 2021 के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा निर्धारित की है। योग्य उम्मीदवारों को बिहार पुलिस पीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।

बिहार पुलिस पीईटी एडमिट कार्ड के लिए डाउनलोडिंग प्रक्रिया आज, 4 मार्च, 2021 से शुरू हुई। बिहार पुलिस पीईटी एडमिट कार्ड पीईटी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड फोटो आईडी कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र में ले जाना होगा। पीईटी परीक्षा शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह, राजकीय उच्चतर विद्यालय (पटना हाई स्कूल), गर्दनीबाग, पटना, खेल परिसर में निर्धारित है। BPSSC की आधिकारिक साइट से बिहार पुलिस पीईटी एडमिट कार्ड के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Bihar Police PET Admit Card: Steps to download

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Notice: Download Admit Card of PET for the post of Police Sub Inspector, Sergeant, Assistant Superintendent Jail (Direct recruitment) in Bihar Police. (Advt. No. 01/ 2019)’ का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।

नए पेज पर आपको ‘download Bihar Police PET Admit Card’ का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

अब यहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉगिन करना है।

अब आपको कैप्चा कोड डालना होगा।

अब आप सबमिट कर दें। सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर होगा।

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।