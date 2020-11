CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card 2020: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (Central Selection Board of Constable, CSBC) ने कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET) एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो कैंडिडेट्स बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में क्वालीफाई हुए हैं वे अब सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना पीईटी के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को मांगी गई जरूरी डिटेल्स जैसे- रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और क्रैडेंशियल दर्ज करनी होगी। बिहार कांस्टेबल पीईटी का आयोजन 07 दिसंबर से 30 जनवरी 2021 तक किया जाएगा।

बिहार कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET) के लिए उम्मीदवारों को शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह गर्वनमेंट हाई स्कूल गर्दनीबाग, पटना, पटना – 800002 जाना होगा। जहां उम्मीदवारों को रेस, लॉन्ग जंप और शॉट पुट गेम्स में भाग लेने के लिए कहा जाएगा। CSBC बिहार पीईटी 100 अंकों का है। कुल अंकों में से 50 अंक रेस के लिए और 25 अंक लॉन्ग जंप और शॉट पुट के लिए दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को पीईटी केंद्र में आवश्यक दस्तावेज को भी लेकर जाना होगा।

Online CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card: How to Download

चरण 1: CSBC बिहार की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, ‘Download your e-Admit Card for PET of Bihar Police Constable. (Advt. No. 02/2019)’ लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा।

चरण 4: अब मांगी गई जरूरी डिटेल्स जैसे- रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और क्रैडेंशियल दर्ज करें।

चरण 5: कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें

चरण 6: बिहार पुलिस कांस्टेबल पीईटी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा

चरण 7: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट लें।

बता दें कि, बिहार पुलिस, बिहार मिलिट्री पुलिस (BMP), स्पेशल इंडिया रिजर्व बटालियन (SIRB) में विज्ञापन संख्या (02/2019) के तहत, कांस्टेबल के 11880 रिक्त पद को भरने के लिए 12 जनवरी और 08 मार्च को बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 का आयोजन किया गया था। बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन (BSISB), बिहार पुलिस कांस्टेबल परिणाम 08 जून 2020 को जारी किया गया था जिसमें 12,64,657 उम्मीदवार योग्य हैं।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो