Bihar Police Constable Recruitment 2019: 12वीं पास युवाओं के लिए 11000 से ज्यादा रिक्तियां, ऐसा होगा फिजिकल टेस्ट, ऐसे करें आवेदन

Bihar Police Recruitment 2019 for 11880 Constable: अगर आप भी पुलिस की वर्दी पहनना चाहते हैं और खुद को योग्य उम्मीदवार मानते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस विभाग ने कांस्टेबल पद पर 11000 से अधिक रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। कांस्टेबल पद की भर्ती प्रक्रिया आज (05 अक्टूबर 2019) से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://csbc.bih.nic.in/ पर जाकर ऑनलाइन मोड में 04 नवंबर 2019 या उससे पहले तक आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 से जुड़ी जरूरी जानकारियां।

कैटेगरी के हिसाब से कुल रिक्तियों का विवरण: बिहार पुलिस में कांस्टेबल पद पर कुल 11880 रिक्तियां हैं। जिसमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 4778 रिक्तियां आरक्षित हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस की 1188, एससी 1893, एसटी 119, ईबीसी 2129, पिछड़ा वर्ग (पुरुष) 1419 और पिछड़ा वर्ग (महिला) 354 रिक्तियां आरक्षित हैं।

योग्यता और आयु सीमा: अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष की बीच है और भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास की है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

फिजिकल फिटनेस टेस्ट: बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें लंबाई और चेस्ट नापी जाएगी। इसके अलावा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेक से टेस्ट होगा। महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पात्रता है।

पुरुषों के लिए हाईट: जनरल / ओबीसी: 165 cms, एससी / एसटी: 160 cms

महिलाओं के लिए हाईट: 155 सीएमएस (सभी श्रेणी)

चेस्ट: ( केवल पुरुषों के लिए) जनरल / ओबीसी: 81-86 cms, एससी / एसटी: 79 – 84 cms

दौड़: पुरुषों के लिए 06 मिनट में 1.6 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 05 मिनट में 1 किलोमीटर

हाई जंप: पुरुषों के लिए 04 फीट और महिलाओं के लिए 03 फीट

गोला फेक: पुरुषों के लिए 16 पाउंड, 16 फीट से और महिलाओं के लिए 12 पाउंड, 12 फीट से।

ऐसे करें आवेदन: आवेदन करने के लिए ऊपर बताई गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर ‘Advt. No. 02/2019: Invitation of Online Application for selection of Constables in Bihar Police, BMP, SIRB and BSISB,’ का लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर क्लिक करें जो आपको नए पेज पर पहुंचा देगा। अगर आप नए यूजर हैं तो Registration Now पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर शुल्क जमा करें। रजिस्ट्रेशन के बाद, वापस जाएं और वेबपेज पर दिखाई दे रहे एप्लीकेशन फॉर्म टैब पर क्लिक करें।

