Bihar Police BPSSC Sub Inspector, Sergeant, Assistant Superintendent Jail Pre Exam Result 2019-20: बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (Bihar Police Subordinate Selection Commission, BPSSC) ने सब-इंस्पेक्टर, सार्जेंट, सहायक अधीक्षक जेल की प्रिलिमनरी भर्ती परीक्षा 2019 के परिणाम जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। प्रिलिम्स परीक्षा क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों को अब मुख्य परीक्षा में उपस्थित होना होगा।

दरअसल, बीपीसीएस ने कुल 2446 सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, सहायक अधीक्षक जेल पदों के लिए परीक्षा 22 दिसंबर, 2019 को राज्य भर में लगभग 495 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 5.85 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। प्री एग्जाम के रिजल्ट चेक करने के लिए बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर ‘Prelims Result of Examination for the post of Police Sub Inspector/Sergeant/Assistant Superintendent Jail (Direct recruitment)/Assistant Superintendent Jail (Ex-Serviceman) in Bihar Police. (Advt. No. 01/2019)’ के लिंक पर क्लिक करना होगा। आपके सामने ओवर ऑल मेन्स के लिए क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट और बाकी जरूरी जानकारी खुल जाएगी। इस लिस्ट के छठे पेज से पास होने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर लिखे हैं। यहां से आप आपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

बता दें कि, बिहार पुलिस के विभिन्न पदों की पहले चरण की भर्ती परीक्षा में कुल 49506 उम्मीदवार पास हुए हैं, इनमें कुल 34048 पुरुष उम्मीदवार और कुल 15458 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। प्री एग्जाम में पास होने वाले आवेदकों की संख्या भर्ती संख्या से 20 गुना ज्यादा है। इन उम्मीदवारों को अब मेन्स भर्ती परीक्षा में शामिल होना होगा, जो अप्रैल / मई 2020 में आयोजित की जाएगी। इसके बाद, दोनों (प्री और मेन्स) परिणामों के आधार पर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App