Government Teacher Jobs: गुड न्यूज! इस राज्य में होगी 1.70 लाख से ज्यादा टीचर्स की भर्ती, सरकार ने जारी की अधिसूचना

Bihar Jobs: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती की अधिसूचना की जानकारी दी।

बिहार सरकार 1.70 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है (File Photo- Express/DASARATH DEKA)

Bihar Teacher Jobs: बिहार सरकार ने राज्य में टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को गुड न्यूज दी है। राज्य सरकार ने विज्ञापन जारी कर बिहार के स्कूलों में अध्यापक पद पर 1,70,461 भर्तियों की अधिसूचना जारी की है। बिहार के स्कूलों के लिए होने वाली इस शिक्षक भर्ती में बिहार के निवासियों के साथ-साथ सभी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून 2023 से शुरू हो जाएंगे जबकि 12 जुलाई 2023 आवेदन की अंतिम तारीख होगी। प्राइमरी लेवल पर कितनी वैकेंसी – बिहार सरकार के विज्ञापन के अनुसार, प्राइमरी लेवल पर कुल 79,943 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें अनारक्षित कैटेगरी में 15,947 और अनारक्षित महिला कैटेगरी में 16,040 पोस्ट खाली हैं। EWS में 4006, EWS महिला 3975, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 7171, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला 7211, पिछड़ा वर्ग 4777, पिछड़ा वर्ग महिला 4806, अनुसूचित जाति 6367, अनुसूचित जाति महिला 6412, अनुसूचित जनजाति 395, अनुसूचित जनजाति महिला 435, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2399 वैकेंसी हैं। माध्यमिक विद्यालयों में 32,916 पद बिहार सरकार के विज्ञापन के अनुसार, कक्षा 9 व कक्षा 10 के स्कूलों में शिक्षक पद पर 32,916 टीचर्स की भर्ती की जाएगी। इन पदों में अनारक्षित कैटेगरी में 8486 और अनारक्षित महिला कैटेगरी में 4799 पोस्ट खाली हैं। EWS में 2367, EWS महिला 864, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3788, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला 2129, पिछड़ा वर्ग 2608, पिछड़ा वर्ग महिला 1289, अनुसूचित जाति 3300, अनुसूचित जाति महिला 1931, अनुसूचित जनजाति 377, अनुसूचित जनजाति महिला 31, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 967 वैकेंसी हैं। खुशखबरी:- #बिहार सरकार ने 1,70,461 (एक लाख सत्तर हजार चार सौ एकसठ) शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। pic.twitter.com/t7MXCXuT0D — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 31, 2023 कक्षा 11-12 में अध्यापकों के 57,602 पद बात अगर 11-12वीं के स्कूलों के टीचर्स की करें तो यहां 57,602 वैकेंसी हैं। इन पदों में से अनारक्षित कैटेगरी में 14679, अनारक्षित महिला कैटेगरी में 8473, EWS में 4226, EWS महिला कैटेगरी में 1393, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में 6697, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला कैटेगरी में 3636, पिछड़ा वर्ग में 4563, पिछड़ा वर्ग महिला कैटेगरी में 2267, SC कैटेगरी में 5739, SC महिला कैटेगरी में 3397, ST के लिए 823, ST महिला के लिए 36 और RF कैटेगरी में 1677 पदों पर भर्ती की जाएगी। यहां मिलेगी बिहार शिक्षक भर्ती की पूरी जानकारी



