Bihar BTSC Recruitment 2020: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी चरम सीमा पर है, राजनीतिक गलियारों में गठबंधन और महागठबंधन को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार चुनाव में एक महीने से भीकम का समय बचा है। वहीं राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को लुभाकर रोजगार पर वोट बैंक तैयार कर रही है। पिछले कुछ महीनों में ही कई विभागों ने विभिन्न पदों पर बड़ी संख्या में भर्तियां निकाली हैं। इसी कड़ी में, बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने भी आयुष चिकित्सा अधिकारी और आयुष चिकित्सकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 28 अक्टूबर तक pariksha.nic.in पर खुली रहेगी। विज्ञापन के माध्यम से कुल 3270 पद भरे जाने हैं।

बीयूएमएस, बीएचएमएस, या बीएएमएस पाठ्यक्रमों में स्कोर करने के लिए उम्मीदवारों को 60 अंक मिलेंगे, 15 अंक संबंधित शिक्षा और 25 अंक बिहार सरकार के संगठन या संस्थानों में प्रासंगिक कार्य अनुभव के लिए दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को 100 अंकों के आधार पर रैंक दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 9300 रुपए से 34,800 रुपए के अतिरिक्त ग्रेड पे के साथ 5400 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 29 सितंबर /2020

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 28 अक्टूबर 2020

परीक्षा शुल्क: 28 अक्टूबर 2020

परीक्षा की तारीख: जल्द ही अधिसूचित

एडमिट कार्ड उपलब्ध: जल्द ही अधिसूचित

आयु सीमा और आवेदन शुल्क: 01/08/2020 तक पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु: 21 वर्ष और अधिकतम आयु: 37 वर्ष। जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु: 40 वर्ष है, इसके अलावा नियमानुसार आयु में अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 200 रुपए का भुगतान करना होगा। बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों और इन श्रेणियों से संबंधित महिला उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 50 रुपए का भुगतान करना होगा।

Bihar BTSC Ayush medical officer recruitment 2020: जानिए कैसे करें आवेदन

चरण 1: आवेदन करने के लिए बीटीएससी की आधिकारिक वेबसाइट pariksha.nic.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर ‘all notification’ पर क्लिक करें।

चरण 3: यहां ‘apply’ next to the ayurvedic medical officer Recruitment 2020′ पर क्लिक करें।

चरण 4: विवरण का उपयोग करके पंजीकरण करें।

चरण 5: फॉर्म भरें, फोटो अपलोड करें।

चरण 6: आवेदन शुल्क का भुगतान करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।

बता दें कि राज्य में कुल तीन चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में उत्तर बिहार के जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 7 नवंबर को तीसरे और आखिरी चरण में बिहार की 78 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।

