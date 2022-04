Bihar BTSC Junior Engineer Final Result 2019: बिहार टेक्निकल सर्विस कमिशन (BTSC) ने जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने BTSC Junior Engineer Exam में भाग लिया था, वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bih.nic.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

इस परीक्षा के माध्यम से बिहार में जूनियर इंजीनियर के कुल 6379 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 5815 पद, जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के 432 पद और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 132 पद शामिल हैं। इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download Bihar BTSC Junior Engineer Final Result 2019

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे रिजल्ट सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: फिर ‘Result for Advertisement No-01/2019 for the post of Junior Engineer (Electrical / Mechanical / Civil)’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने रिजल्ट का एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 5: उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं।

आयोग द्वारा जूनियर इंजीनियर भर्ती का नोटिफिकेशन साल 2019 में जारी किया गया था। इसके तहत आठ विभिन्न विभागों में नियुक्ति की जाएगी। जिसमें, 60% सीटें ओपन तो 40% सीटें पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए आरक्षित की गई हैं। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।