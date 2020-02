Bihar BPSC Assistant Final Result 2020: मेन्स रिजल्ट bpsc.bih.nic.in पर जारी, कुल 51 उम्मीदवार पास

Bihar BPSC Assistant Final Result 2020: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (Bihar Public Service Commission, BPSC), पटना ने सहायक भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने बीपीएससी असिस्टेंट मेन्स एग्जाम दिया था, वे अब बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना फाइनल स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। मेन्स एग्जाम 02 फरवरी 2020 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया गया था। मेन्स एग्जाम की आंसर-की 02 फरवरी 2020 को जारी की गई थी। इस परीक्षा में 577 उम्मीदवार शामिल हुए थे जबकि 72 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे थे जबिक कुल 51 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में क्वॉलिफाई किया है।

बीपीएससी परिणाम 2020: जानिए कैसे चेक करें सहायक भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट

चरण 1 आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर विजिट करें।

होम पेज पर, ‘Final Results for the post of Assistant’ के लिंक पर क्लिक करें।

इस लिंक पर क्लिक करने के बाद, फाइनल रिजल्ट का पीडीएफ पेज खुल जाएगा।

इस पीडीएफ में, कैटेगरी के हिसाब से क्वॉलिफाई होने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम दिए गए हैं।

उम्मीदवार इस लिस्ट में अपना नाम और विवरण की जांच कर लें।

फाइनल रिजल्ट की एक प्रति भविष्य के लिए अपने पास रख लें।

बता दें कि, आयोग ने अक्टूबर 2018 में सहायक भर्ती की घोषणा की थी। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा शामिल थी। आयोग द्वारा घोषित 51 रिक्तियों में से 17 महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि परिणाम मेरिट के क्रम में उपलब्ध हैं और आवेदन की श्रेणियों के बीच विभाजित हैं। परीक्षा के लिए कुल 577 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जिसमें से 1 अभ्यर्थी हिंदी के न्यूनतम अंकों को भी सुरक्षित नहीं कर सका। 12 उम्मीदवारों को सूची में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनके पास आयोग द्वारा आवश्यक न्यूनतम योग्यता नहीं थी। अधिक विवरण जानने के लिए उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

