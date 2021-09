BHEL Recruitment 2021: इन पदों पर हो रही है भर्ती, उम्मीदवार ऐसे कर सकते हैं आवेदन

BHEL Recruitment 2021: इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार pser.bhel.com या careers.bhel.in पर 24 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

BHEL Recruitment 2021: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने इंजीनियर और सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइटpser.bhel.com या careers.bhel.in पर दिए गए फॉर्मेट में 24 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 4 सितंबर से शुरू की गई थी।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) द्वारा जारी किए गए विज्ञापन संख्या PSER-01/2021 के अनुसार कुल 22 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, इंजीनियर के 7 पद और सुपरवाइजर के 15 पद शामिल हैं। इंजीनियर पद पर चयनित उम्मीदवारों को 71040 रुपए और सुपरवाइजर पद पर चयनित उम्मीदवारों को 39670 रुपए महीने का वेतन दिया जाएगा।

How to apply for BHEL Engineer and Supervisor Recruitment 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट pser.bhel.com या careers.bhel.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर नीचे दिए गए ‘Career with BHEL’ सेक्शन में जाएं और ‘Current Job Openings’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद ‘BHEL PSER needs experienced Engineers and Supervisors in Civil discipline on Fixed Tenure Appointment basis’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां ‘Apply Online’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: इसके बाद अपना पद चुनें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 6: अब आवेदन के लिए मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट कर दें।

सभी इच्छुक उम्मीदवार‌ ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन की कॉपी, फोटो, दस्तावेज और डिमांड ड्राफ्ट Sr. Deputy General Manager (HR), BHEL, Power Sector Eastern Region, BHEL Bhawan, Plot No. DJ-9/1 Sector -II, Salt Lake City, Kolkata – 700091 पर भेज दें। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक करें।

बता दें कि इंजीनियर पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री या फिर 5 साल की इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। वहीं, सुपरवाइजर पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

