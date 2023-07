Bank Note Press Bharti 2023: बैंक नोट प्रेस ने निकाली बंपर भर्ती, कितना मिलेगा वेतन और कैसे करें अप्लाई, यहां जानें

Bank Note Press Recruitment 2023: बैंक नोट प्रेस देवास ने सुपरवाइजर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 111 पदों पर भर्ती निकली है। 8 वैकेंसी प्रिंटिंग सुपरवाइजर के पद के लिए निकली है।

सरकारी नौकरी (Source- Representational Image/ Indian Express)

Bank Note Press Recruitment 2023: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी हैं। बैंक नोट प्रेस देवास ने सुपरवाइजर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 111 पदों पर भर्ती निकली है। 8 वैकेंसी प्रिंटिंग सुपरवाइजर के पद के लिए निकली है। वहीं 3 पद पर वैकेंसी कंट्रोल सुपरवाइजर के पद पर निकली है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर तकनीशियन प्रिंटिंग पद पर 27 वैकेंसी निकली हैं। वहीं जूनियर तकनीशियन कंट्रोल पद पर 45 वैकेंसी निकली हैं। कितनी चाहिए योग्यता? इन नौकरी के लिए बीई/ बीटेक, ग्रेजुएशन, आईटीआई की पढ़ाई किये हुए युवा इन सभी पदों पर आवेदन कर सकते है। आवेदकों की उम्र 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। जनरल/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस के युवाओं को 600 रूपए फॉर्म शुल्क देना होगा। वहीं एससी/ एसटी/ पीएच के युवाओं को 200 रुपए फॉर्म शुल्क देना होगा। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2023 है। कैसे होगा चयन? युवाओं का चयन करने के लिए पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा ली जाएगी फिर चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर सैलरी की बात करें तो 18,700 रुपए से 95,910 रुपए प्रति महीना होगी। कैसे करें अप्लाई? ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बीएनपी की ऑफिशियल वेबसाइट bnpdewas.spmcil डॉट कॉम पर जाना होगा। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में भी भर्ती आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी पदों पर बंपर भर्ती निकाला है। इनके लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, डिप्लोमा की पढ़ाई किए हुए युवा आवेदन दे सकते है। युवाओं का चयन करने के लिए पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद चयनित अभ्यथियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रति माह 35,400 रुपए से 47,600 रुपए वेतन मिलेगा।सभी जातियों के लिए फॉर्म शुल्क समान रहेगा। सभी लोगों को 385 रुपये फॉर्म फी के रूप में जमा करवाना होगा।

पढ़ें जॉब (Job News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram