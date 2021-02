6,662 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए असम पुलिस ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, एसएलपीआरबी ने आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर हॉल टिकट जारी किए हैं। असम पुलिस यूबी / एबी कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स और डायरेक्ट लिंक यहां दिए गए हैं। भर्ती के माध्यम से असम पुलिस में कुल 2391 कांस्टेबल (यूबी) और 4271 कांस्टेबल (एबी) के पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा – पीएसटी / पीईटी जो पहले 16 जिलों में आयोजित की गई थी और जिन्हें रद्द कर दिया गया था। पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए पीएसटी / पीईटी की पूरी प्रक्रिया अब नए सिरे से आयोजित की जाएगी और 15 फरवरी, 2021 से शुरू होगी।

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर Download the Admit Card of first 15 Districts for the post of Constable AB/UB would be provided का लिंक दिखाई देगा। उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। अब नए पेज पर कैंडिडेट्स को जरूरी डिटेल्स जैसे फोन नंबर या ईमेल आईडी डालने होंगे।

शेड्यूल और जिन जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, उन्हें डाउनलोड करने के लिंक के साथ-साथ आधिकारिक सूचना भी जारी की जाएगी। परीक्षा केंद्र के बारे में निर्देश एडमिट कार्ड पर दिए गए होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक https://constablerecruitment.com/?auth=1 है।