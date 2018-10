पुलिस जॉब्स! यहां होनी है Sub-Inspector पदों पर भर्ती, जल्दी अप्लाई करें

Assam Police जल्द ही 490 Sub Inspector पदों पर भर्ती करेगी। Sub Inspector (Un Armed Branch) पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 नवंबर 2018 है। चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन Assam Police की आधिकारिक वेबसाइट www.assampolice.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। Sub Inspector (Un Armed Branch) का वेतन 14,000- 49,000 रुपये होगा। इसके साथ ही 8,700 रुपये का ग्रेड पे मिलेगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना जरूरी है। आवेदन करने की आयु सीमा भी निर्धारित है। सिर्फ 20 – 24 साल की उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं।

अधिकतम आयु सीमा नियम से SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं भरना होगा। Sub Inspector (Un Armed Branch) के महिला और पुरुष पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, PST और PET के आधार पर किया जाएगा। PST क्वॉलिफाई करने के लिए Gen/OBC/MOBC/SC वर्गों के पुरुष उम्मीदवारों का कद न्यूनतम 162.56 cm होना जरूरी है। वहीं महिला उम्मीदवारों का कद न्यूनतम 154.5 cm होना चाहिए। वहीं ST (H)/ ST(P) वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए कद की न्यूनतम सीमा 160.02 cm और 152.40 cm निर्धारित की गई है। इसके अलावा सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों का सीने का माप लिया जाएगा जो Gen/OBC/MOBC/SC / ST(P) उम्मीदवारों का 80-85cm और ST (H) उम्मीदवारों का 78-83 होना जरूरी है।

ऐसे करें आवेदन- आवेदन करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.assampolice.gov.in पर। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं। यहां से Sub Inspector (Un Armed Branch) एप्लिकेशन लिंक सिलेक्ट करें। रजिस्ट्रेशन कराएं और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

