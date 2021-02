APSC Admit Card 2021: असम पीएससी ने जारी किया असिस्टेंट आर्किटेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड, यहां मिलेगा Direct Link

APSC Admit Card 2021 For Assistant Architect Post: असम लोक सेवा आयोग (APSC) ने असिस्टेंट आर्किटेक्ट पोस्ट के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्हें इस पद की स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए उपस्थित होना है, वे अपना प्रवेश पत्र APSC की आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने सहायक वास्तुकार पद के लिए APSC एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवारों को लॉग-इन करने के लिए क्रेडेंशियल्स, रोल नंबर और अन्य डीटेल्स दर्ज करनी होगी।

असम लोक सेवा आयोग (APSC) असम सरकार, पीडब्ल्यू (बिल्डिंग एंड एनएच) विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पद के लिए 04 फरवरी 2021 को स्क्रीनिंग टेस्ट (ओएमआर आधारित) आयोजित करेगा।

APSC Admit Card 2021: यहां जानिए कैसे करें डाउनलोड

चरण 1: APSC की आधिकारिक वेबसाइट यानी apsc.nic.in पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर, ‘Latest Updates Section’ सेक्शन पर जाएं।

चरण 3: यहां, ‘Download Admit Card for Screening Test (OMR Based) for the post of ASSISTANT ARCHITECT UNDER PW(Building and NH) Department, Assam (Advt. No. 03/2020 dated 24-06-2020) ADMIT CARD’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी।

चरण 5: अब आपको आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा।

चरण 6: एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

चरण 7: इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी अपने पास रख लें।

बता दें कि, एपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक, आयोग जनरल स्टडीज का पेपर सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12 बजे तक और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का पेपर दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक आयोजित करेगा।

