APPSC Group 3 Result 2020: भर्ती परीक्षा परिणाम psc.ap.gov.in पर जारी, सैलरी लगभग 50,000 रुपए

APPSC Group 3 Result 2020: आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (Andhra Pradesh Public Service Commission, APPSC) ने आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधीनस्थ सेवाओं में पंचायत सचिव (ग्रेड- IV) के पद को भरने के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब एपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट psc.ap.gov.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। आवेदन दिसंबर 2018 में जारी किए गए थे और मुख्य परीक्षा 2 अगस्त 2019 को आयोजित की गई थी। कुल 1025 पद APPSC ग्रुप 3 भर्ती परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को 16,400 रुपए से 49,870 रुपए प्रति माह के मान से भुगतान किया जाएगा। संबंधित जिला कलेक्टर अगले दौर का संचालन करेंगे।

जानिए कैसे चेक करें परिणाम

चरण 1: एपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट psc.ap.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, ‘Results for Mains Examination Panchayat Secretary (Grade-IV) in A.P.Panchayat Raj Subordinate Service Notification No.13/2018 – (Published on 11/02/2020)’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: जिलेवार सूची दिखाने वाला एक नया पेज खुल जाएगा।

चरण 4: संबंधित जिले पर क्लिक करें, अब अपना नाम और रोल नंबर चेक करें।

चरण 5: रिजल्ट के इस पेज को आप डाउनलोड करके भविष्य के लिए प्रिंट आउट कॉपी अपने पास रख सकते हैं।

APPSC भर्ती: यहां देखें जिलेवार रिक्तियों का विवरण (पुराना और नया)

श्रीकाकुलम – 7 +107

विजयनगरम – 01 + 119

प्रकासम – 05 + 167

चित्तूर – 07 + 134

विशाखापत्तनम – 02 + 105

पूर्वी गोदावरी – 12 + 21

अनाथुवनु – 03 +38

पश्चिम गोदावरी – 04

कुरनूल – 02 +88

कृष्णा – 03 +19

गुंटूर – 02 + 48

कडप्पा – 02

नेल्लोर – 62

