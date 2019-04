APPSC Group 2 Prelims Admit Card: आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (APPSC) ने ग्रुप 2 की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के हॉल टिकट अपनी आधिकारिक वेबसाइट psc.ap.gov.in पर जारी कर दिए हैं। एक सूचना में APPSC ने कहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट (ऑफलाइन) 05 मई, 2019 को आयोजित किया जाना है। इसी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अब जारी हो चुके हैं। भर्ती परीक्षा के माध्यम से 446 रिक्तियों को भरने के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयनित उम्मीदवार 18 और 19 जुलाई, 2019 को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

APPSC ग्रुप 2 प्रीलिम्स परीक्षा के हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें: छात्र अपने वेबब्राउज़र की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब होमपेज पर, ‘Hall Tickets for the Notification No.25/2018 Group II Services – are available for download (Published on 28/04/2019) – Click Here’ पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक नए पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा। इस पेज पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालें और आपका हॉल टिकट डाउनलोड के लिए आपकी स्‍क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगा। अपने एडमिट कार्ड का एक प्रिंट आउट लें और चेक कर लें कि सभी विवरण सही हों। यदि एडमिट कार्ड में कोई भी जानकारी गलत है तो APPSC के अधिकारियों से फौरन संपर्क करें।

APPSC ग्रुप 2 प्रीलिम्स ऑफ़लाइन मोड में आयोजित की जाएगी जबकि मुख्य परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी। मेन्‍स परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर कंप्यूटर सिस्टम पर देना होगा। अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा से परिचित होने के लिए आवेदक उपलब्ध मॉक टेस्ट सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं।

