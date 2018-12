AIIMS डाटा कलेक्टर पदों पर करेगा भर्ती! जानें पूरा ब्यौरा और करें आवेदन

AIIMS पटना डाटा कलेक्टर पदों पर भर्ती करेगा। इन पदों के लिए आवेदन जारी हैं और अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2018 है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होने के साथ-साथ एक साल का अनुभव होना भी जरूरी है। साथ ही कम्प्यूटर की जानकारी होना भी जरूरी है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। डाटा कलेक्टर के 50 पदों पर भर्ती होनी है। डाटा कलेक्टर का पे स्केल 1000 रुपये प्रति दिन होगा। आवेदन करने की आयु सीमा भी तय की गई है। अधिकतम 30 साल तक की उम्र के लोग ही इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं भरना होगा।

ध्यान रहे आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 दिसंबर है। चलिए अब जानते हैं आवेदन करने के तरीके के बारे में। आवेदन आपको ऑफलाइन तरीके से करना होगा। इसके लिए आपको आवेदन पत्र भरकर- Department of Community and Family Medicine, First Floor,College Building , AllMS Patna, Pin Code- 801507 पर जमा कराना होगा। आवेदन पत्र के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टिड फोटोकॉपी भी जमा कराने होंगे। ध्यान रहे आवेदन पत्र आपको 18 दिसंबर 2018 से पहले जमा कराने होंगे।

