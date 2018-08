AAI ग्रेजुएट्स को दे रहा है नौकरी हासिल करने का बढ़िया मौका! अधिकतम सैलरी- 1,80,000

Airports Authority of India (AAI) ने ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए बंपर जॉब्स निकाली हैं। Airports Authority of India, Manager और Junior Executive पदों पर भर्ती करने जा रही है। नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है। Manager का वेतनमान 60000 – 180000 रुपये और Junior Executive का वेतनमान 40000 – 140000/- रुपये होगा। Manager के 496 और Junior Executive के 412 पदों पर भर्ती होनी है। कुल 908 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। चलिए अब जानते हैं आवेदन करने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में। Manager पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का B.E./B.Tech या MBA या ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट और संबंधित अनुभव होना अनिवार्य है। वहीं Junior Executive के लिए उम्मीदवार का B.Sc. (Physics & Mathematics के साथ) या B.E./B.Tech होना अनिवार्य है।

आवेदकों के लिए आयु सीमा भी निर्धारित है। Manager के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 साल और Junior Executive के लिए 27 साल निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों को 1000 रुपये का शुल्क भरना होगा। वहीं SC/ST/PWD और महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आवेदन शुल्क उम्मीदवार इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2018 है। उम्मीदवारों का चयन कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन- नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन https://www.aai.aero/ पर कर सकते हैं। वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाकर ‘RECRUITMENT OF MANAGERS AND JUNIOR EXECUTIVES IN VARIOUS DISCIPLINES IN AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA -ADVERTISEMENT NO 02/2018’ लिंक पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। जॉब लोकेशन मुंबई होगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पर आधारित होगा।

