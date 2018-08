Airports Authority of India (AAI) ने Jr Assistant (Fire Service) पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है। Jr Assistant पद पर चयनित उम्मीदवारों का वेतनमान 12,500 – 28,500 रुपये होगा। तो चलिए और विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। Jr Assistant के कुल 119 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें से सामान्य वर्ग में 66 पदों पर, ST वर्ग में 18 पदों पर और OBC (NCL) के 38 पदों पर भर्ती होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक का 10वीं पास होने के साथ Mechanical/ Automobile/ Fire में डिप्लोमा, न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ होना अनिवार्य है। या सिर्फ रेग्यूलर 12वीं में न्यूनतम 50 फीसदी मार्क्स स्कोर करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदकों के लिए आयु सीमा भी निर्धारित है। सिर्फ 18 से 30 साल की उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अधिकतम आयु सीमा से SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल और OBC (NCL) उम्मीदवारों को 3 साल की रियायत मिलेगी। आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं भरना होगा। आवेदन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो चुकी है और 31 अगस्त तक चलेगी। नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन https://www.aai.aero/ पर कर सकते हैं। वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाकर ‘Recruitment for the post of Junior Assistant ( Fire Service ), WR’ लिंक पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। जॉब लोकेशन मुंबई होगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पर आधारित होगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App